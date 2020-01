Thüle Fünf Menschen sind am Freitagabend gegen 19.45 Uhr bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Glaßdorfer Straße in Thüle zum Teil schwer verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben befuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw den Garreler Weg in Richtung Bösel. In einer scharfen Rechtskurve kurz vor der Einmündung des Garreler Wegs auf die Glaßdorfer Straße kam sein Fahrzeug vermutlich aufgrund glatter oder rutschiger Straßenverhältnisse ins Schleudern und stieß frontal mit einem Pkw auf der Glaßdorfer Straße zusammen.

In dem Pkw befand sich eine Familie mit insgesamt vier Personen. Der Vater wurde bei dem Aufprall schwer verletzt, die beiden Kinder, sieben und neun Jahre alt, wurden leicht verletzt. Die Mutter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden. Die Brandschützer aus Friesoythe, Altenoythe, Bösel und Markhausen waren im Einsatz. Ebenfalls war ein Notarzt aus dem Friesoyther Krankenhaus und mehrere Rettungswagen des DRK vor Ort. Das Kriseninterventionsteam betreute die Kinder und Angehörigen vor Ort.

Die Glaßdorfer Straße ist aktuell für die Bergungsarbeiten gesperrt.