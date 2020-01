Thüle Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 in Thüle sind am Donnerstag um 13.13 Uhr zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach Polizeiangaben war ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Barßel dabei eine Wagenkolonne zu überholen, die aus Richtung Cloppenburg die B 72 befuhr, als eine Autofahrerin aus dieser ausscherte, um in die Straße Im Birkengrün abzubiegen. Dabei habe die 34-jährige Friesoytherin wohl nicht auf den rückwärtigen Verkehr geachtet, so die Polizei.

Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die Pkw-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Barßeler wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand nach Polizeiangaben wirtschaftlicher Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 21 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war während der Bergungsarbeiten für rund eine Stunde voll gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Neben der Polizei waren die Feuerwehren aus Bösel, Markhausen und Friesoythe mit etwa 50 Einsatzkräften vor Ort. Das Deutsche Rote Kreuz war zudem mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt im Einsatz.