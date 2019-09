Thüle Vier Insassen in zwei Autos sind bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 72 in Mittelsten Thüle am Montagmorgen verletzt worden, zwei davon schwer. Nach ersten Polizeiangaben wollte ein 49-jähriger Autofahrer aus Bösel von der Straße Am Haferberg kommend die B 72 in Richtung Thüler Kirchstraße überqueren. Auf der Abbiegespur der B 72 nach rechts in die Thüler Kirchstraße stand ein Lkw mit eingeschaltetem Warnlicht. Der 49-Jährige schätzte deshalb offenbar die Verkehrssituation falsch ein und fuhr los. Auf der Kreuzung fuhr ein 54-Jähriger Autofahrer aus Wilhelmshaven in die Seite des Kleinwagens, der daraufhin auf die Straßenberme geschleudert wurde. In dem Fahrzeug des Wilhelmshaveners saßen ferner ein fünfjähriges Kind und seine 26-jährige Mutter. Beide wurden durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der 49-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.