Varrelbusch Bei einem schweren Verkehrsunfall in Varrelbusch sind am Samstagmittag drei Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Nach ersten Angaben der Polizei wollte eine 45-Jährige Mercedes-Fahrerin aus der Gemeinde Molbergen von einer Hofeinfahrt nach links auf die Varrelbuscher Straße auffahren. Dabei übersah sie den VW eines 50-Jährigen, ebenfalls aus der Gemeinde Molbergen stammend, der die Varrelbuscher Straße/Molberger Straße in Richtung Varrelbusch befuhr.

Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. In dem Mercedes wurden die Fahrerin sowie eine Beifahrerin schwer, in dem VW erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Alle Insassen wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gefahren.