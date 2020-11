„Beamten einen reinwürgen“

Vechta /Oldenburg Wegen falscher Verdächtigung muss ein 26 Jahre alter Insasse der Justizvollzugsanstalt in Vechta zwei Monate länger im Gefängnis bleiben. Damit bestätigte das Oldenburger Landgericht in zweiter Instanz am Freitag weitgehend ein erstes Urteil des Amtsgerichts in Vechta. Hintergrund des Verfahrens war, dass der Angeklagte einen Justizvollzugsbeamten der JVA Vechta zu Unrecht belastet hatte.

Der 26-Jährige, der aus Thailand stammt und wegen Körperverletzung zum Nachteil eines Beamten einer anderen JVA im Gefängnis sitzt, hatte den Beamten der JVA Vechta angezeigt. Der Beamte habe in als „Schlitzauge“ beschimpft und ihn aufgefordert, als „Schlitzauge“ wieder zurück nach Thailand zu fahren. Wenn das gestimmt hätte, hätte das für den Beamten dienstrechtliche Konsequenzen gehabt. Es stimmte aber nicht. Der Beamte hatte sich absolut korrekt verhalten.

Der Fall gestaltete sich dennoch schwierig. Die Anzeige war in der Welt und letztlich stand Aussage gegen Aussage. Aber dann stellte sich heraus, dass ein Mithäftling des Angeklagten ebenfalls Anzeige gegen den Beamten erstattet hatte und zwar mit einem gleichlautenden Text, wie es auch der Angeklagte getan hatte. Der Mithäftling wollte damit die angebliche Glaubwürdigkeit des Angeklagten unter Beweis stellen. Doch das abgekartete Spiel flog auf.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

In erster Instanz musste sich der Angeklagte vor dem Amtsgericht in Vechta verantworten. Die Richter ließen sich nicht hinters Licht führen und verurteilten den Angeklagten wegen falscher Verdächtigung zu drei weiteren Monaten Gefängnis. Gegen dieses Urteil hatte der Angeklagte dann Berufung eingelegt. Am Freitag vor dem Landgericht kam er dann zur Besinnung. Er gestand, nur gesponnen zu haben. Der Beamte habe ihn nicht als „Schlitzauge“ beschimpft. Er habe diesem nur einen „reinwürgen“ wollen. Und dann kam das Entscheidende: Bei dem Beamten hat sich der Angeklagte entschuldigt. Dafür bekam er einen Monat Strafrabatt.