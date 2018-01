B 72: Polizei suchtUnfallflüchtigen

Vordersten-Thüle Die Polizei sucht einen Unfallflüchtigen. Am Samstag, 27. Januar um circa 14.40 Uhr befuhr ein 21-Jähriger aus Friesoythe die Bundesstraße 72 in Richtung Friesoythe. In Höhe Vordersten-Thüle kam dem Friesoyther ein weißer Pkw teilweise auf seinem Fahrstreifen fahrend entgegen. Der 21-Jährige musste nach rechts ausweisen, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei stieß er mit der rechten Seite seines Mercedes gegen einen Leitpfosten. Am Pkw entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Cloppenburg fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, so die Polizei. Vermutlich wurde der Unfall nicht bemerkt.

Der Fahrer des weißen Pkw und Augenzeugen werden gebeten, die Polizei Friesoythe, Telefon 04491/93160, zu kontaktieren.