Werlte /Lastrup Schwere Verletzung hat am Mittwochabend ein 80-Jähriger aus Lastrup bei einem Verkehrsunfall in Werlte erlitten. Der Mann aus dem Kreis Cloppenburg war mit seinem Ford Mondeo in Richtung Lorup unterwegs.

Aufgrund eines Reifenschadens hielt er sein Fahrzeug gegen 19 Uhr am rechten Fahrbahnrand an. Ein nachfolgender Nissan-Fahrer übersah das stehende Auto des Lastrupers. Warum, ist laut Polizeiangaben bisher nicht bekannt. Es kam zum Zusammenstoß. Der Nissan kam anschließend nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.

Auch der 21-jährige Nissan-Fahrer wurde schwer verletzt, beide Unfallopfer wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die beiden Autos waren jeweils nicht mehr fahrtüchtig und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird laut Polizei auf etwa 9500 Euro geschätzt.