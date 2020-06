Wohnmobil fängt Feuer

Ein Wohnmobil hat am Mittwochmittag gegen 13.30 Uhr an der Cloppenburger Warthestraße Feuer gefangen. Laut Besitzer hatte der Brand seinen Ursprung wahrscheinlich in der Nähe des Kühlschrankes. Eigentlich sollte es an diesem Donnerstag in den Urlaub gehen, die Besitzer kamen gerade vom Tanken wieder und konnten das Fahrzeug glücklicherweise unverletzt verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr Cloppenburg rückte aus, um den Brand zu löschen. Allerdings konnte sie nicht verhindern, dass von dem einstigen Feriendomizil nur noch verkohlte Reste überblieben, die mit Löschwasser und -schaum getränkt waren. Es entstand ein Totalschaden. BILD:

