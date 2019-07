Zwei Kleinkinder bei Frontal-Unfall verletzt

Schock für eine Familie aus Cloppenburg: Bei einem Verkehrsunfall auf der Cappelner Straße sind am Dienstagmorgen zwei Kleinkinder verletzt worden. Eine 32-jährige Cloppenburgerin fuhr mit einem BMW 530d auf der Cappelner Straße in Richtung Cappeln. Gegen 8.55 Uhr kam sie am Ende einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die 32-Jährige konnte sich selbstständig aus ihrem Pkw befreien. Ihre beiden Kinder, beides Mädchen im Alter von ein und drei Jahren, waren im Pkw eingeschlossen. Sie waren ordnungsgemäß gesichert und nicht körperlich eingeklemmt. Das Auto war allerdings so stark beschädigt, dass die Kinder mit Hilfe der Feuerwehren aus Cloppenburg und Cappeln befreit werden mussten. Die Kinder wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, die Mutter mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.BILD: