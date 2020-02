14 000 Bürger pro Neurologie

Cloppenburg Abzüglich einiger Doppelungen haben die Organisatoren der Bürgerinitiative „Pro Neurologie Cloppenburg” seit dem Start am 1. Dezember 2019 mehr als 14 000 Menschen zur Unterschrift bewegt: „Das ist ein richtig starkes Votum aus der Bevölkerung. Das kann in Hannover keiner überhören”, freuen sich Initiator Fritz Rest und sein Team.

Über die Internetseite kamen gut 3550 Unterschriften zusammen. Weitaus mehr Menschen reagierten auf die persönliche Ansprache vieler Helfer, die mit den Listen im ganzen Landkreis unterwegs waren – ob auf dem Vereinsfest, am Stehtisch oder auf der Tribüne, auf dem Weihnachtsmarkt, beim Nachbarschaftstreff oder in der Betriebskantine. „Wir möchten uns bei allen Teilnehmenden ganz herzlich bedanken”, betont das Team der Bürgerinitiative und verspricht: „Wir bleiben am Ball!”

Ende Februar wollen Fritz Rest und seine Mitstreiter gemeinsam zum Landtag nach Hannover fahren. Dort hat der Cappelner Landtagsabgeordnete Christoph Eilers ein Treffen mit der zuständigen Sozialministerin Carola Reimann organisiert. Die Mitglieder der Bürgerinitiative werden ihr dann den großen Karton mit Unterschriften übergeben, inklusive einem netten Gruß aus dem Landkreis Cloppenburg und der nachdrücklichen Forderung von mehr als 14 000 Bürgerinnen und Bürgern, die für Cloppenburg vorgeschlagene Neurologie nun endlich zu beschließen und auch zu realisieren.