Cloppenburg Insgesamt 4750 Park-Sanduhren, mit denen auf allen gebührenpflichtigen Parkscheinzonen in Cloppenburg bis maximal 15 Minuten kostenfrei geparkt werden kann, hat die Stadtverwaltung bislang verkauft. Nachdem die erste Auflage mit 2500 Exemplaren binnen weniger Tage vergriffen war, seien von der zweiten, gleichgroßen Auflage nur noch rund 250 Stück im Rathaus vorrätig, hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung. Die Sanduhren können im Bürgeramt weiterhin zum Preis von drei Euro erworben werden – und Nachschub ist bereits bestellt. Rund fünf Monate nach der bundesweit aufsehenerregenden Einführung der Sanduhr in Cloppenburg habe sie sich als kostenloses Kurzzeit-Ticket etabliert, erklärte die städtische Pressesprecherin Benita Meyer.

Doch nicht nur Autofahrer haben offenbar Interesse an der Parksanduhr, auch immer mehr norddeutsche Städte und Gemeinden sowie Kommunalpolitiker melden sich in Cloppenburg. So hätten sich in den vergangenen Monaten um die 25 Kommunen bei der Stadtverwaltung nach der Einführung und den Erfahrungen mit der Parksanduhr als Kurzzeitticket erkundet, so Meyer. Bei Fragen steht Stadtmitarbeiter Patrick Hochartz (Telefon 0 44 71/ 18 51 35, E-Mail p.hochartz@cloppenburg.de) zur Verfügung.