50 Aktuelle Fälle Im Kreis Cloppenburg: Corona: Drei neue positive Testergebnisse

Cloppenburg Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Donnerstag, 13.30 Uhr, auf 185 gestiegen. Es liegen drei neue positive Testergebnisse vor. Eine bislang positiv getestete Person zähle statistisch nicht mehr als infiziert, teilte die Kreisverwaltung mit. Da zeitgleich fünf Personen genesen sind, zählt der Landkreis derzeit 50 aktuelle Coronafälle.

Landrat Johann Wimberg (CDU) blickt mit Sorge auf die steigenden Infektionszahlen im Landkreis Cloppenburg. Er ruft die Bevölkerung weiterhin zu besonderer Achtsamkeit und Vorsicht auf. Angesichts weiterer Reiserückkehrer erwartet Wimberg mindestens bis zum Ende der Ferienzeit eine zunehmende Einschleppung von Corona-Infektionen. Lockerungen in den Verordnungen dürften nicht falsch verstanden werden, so Wimberg. Es sei weiterhin größte Aufmerksamkeit geboten, wenn es um die Einhaltung von Abstands- und Hygieneregeln gehe, erklärte der Landrat.

Insgesamt hat der Kreis bislang 910-mal Quarantäne angeordnet, aktuell befinden sich 165 Personen noch dort. Ein Mensch ist noch in stationärer Behandlung. Die meisten Corona-Fälle gibt es aktuell in Cloppenburg und Emstek (je 11), es folgen Molbergen (7), Bösel (6), Garrel (5), Lastrup, Essen (je 3), Friesoythe (2), Lindern, Saterland (je 1). In Cappeln, Barßel und Löningen ist aktuell niemand infiziert.