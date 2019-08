50 Jahre Siedler im Sternbusch

Cloppenburg Die Ausstellung „50 Jahre Siedlergemeinschaft Sevelter Straße 1969 bis 2019“ wird am Sonntag, 18. August, 11.15 Uhr, im Cloppenburger Rathaus eröffnet. Die einführenden Worte spricht Dr. Michael Schimek, Leiter der bauhistorischen Abteilung des Museumsdorfs Cloppenburg. 23 Siedlerfamilien fingen vor einem halben Jahrhundert an, dem bis dahin fast unbebauten Teil am südlichen Stadtrand Leben einzuhauchen. Der Sternbusch ist seitdem gewachsen, inzwischen 4000 Cloppenburger leben dort. Wie entwickelte sich die einstige Arbeitersiedlung zu einer aktiven und lebendigen Siedlergemeinschaft? Anhand von Geschichten und Bildern stellt die Siedlergemeinschaft ihr „Zuhause“ und das Zusammenleben im Sternbusch vor. Die Ausstellung ist vom 18. August bis 13. September zu sehen: montags bis donnerstags jeweils von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr.