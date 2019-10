64 000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Cloppenburg Ein Sachschaden in Höhe von 64 000 Euro ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Cloppenburg entstanden. Gegen 21.15 Uhr wollte eine 19-jährige Pkw-Fahrerin aus Cappeln von der Osterstraße nach links in die Hagenstraße abbiegen. Hierbei übersah sie einen 55-jährigen Pkw-Fahrer aus Emstek, der ihr entgegenkam. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem auch eine Ampel beschädigt wurde. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise blieben beide Unfallbeteiligten unverletzt.