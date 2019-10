Cloppenburg Marc-André Donner (44 Jahre) ist neuer Hauptmann des Bürgerschützenvereins (BSV) Cloppenburg. Das Mitglied des vierten Zugs setzte sich am Freitagabend bei der BSV-Delegiertenversammlung in der ehemaligen Tanzschule Wienholt an der Fritz-Reuter-Straße in einer geheimen Kampfabstimmung gegen Thomas Klaphake (Siebter Zug/41) mit 39:25 Stimmen bei einer Enthaltung durch.

Der dritte Bewerber Bernd Lübbe (70) hatte nach der Vorstellungsrunde seine Kandidatur zurückgezogen und eine Wahl Klaphakes empfohlen. Die Neuwahl war nötig geworden, weil der bisherige Hauptmann Dr. Jürgen Vortmann (64) zwei Jahre vor Ende seiner zweiten – vierjährigen – Amtsperiode zurückgetreten war.

Der neue Hauptmann Donner war bislang Jugendleiter des BSV, bis zur nächsten Delegiertenversammlung soll Sebastian Meyer (Erster Zug) das Amt kommissarisch übernehmen.