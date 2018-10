Cloppenburg Beim Fußball-Oberligisten BV Cloppenburg rumort es wieder einmal. Am Dienstagnachmittag gab Michael Scheibel in einer Mitteilung bekannt, dass er seine Tätigkeit als sportlicher Berater des BVC mit sofortiger Wirkung ruhen lassen werde. Als Grund für diesen Entschluss gab der einstige Klasse-Torhüter unüberbrückbare Differenzen mit dem Notvorstand des BV Cloppenburg an.