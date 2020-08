Allee: Sozialliberale bringen Resolution ins Spiel

Cloppenburg Die Mitglieder der Stadtratsfraktion „Sozialliberales Cloppenburg“ zeigen sich enttäuscht über das Vorhaben des Landkreises, im Falle einer Verbreiterung der Resthauser Straße Teile der alten Eichenallee abholzen zu wollen. „Wir können den Unmut der Bürgerinnen und Bürger sehr gut nachvollziehen und teilen diesen“, sagt Rolf Bornemann. Die beruhigenden Worte der Planer unter dem Hinweis auf eine Aufforstung hält er für weiße Salbe: „Dieser alte Baumbestand ist durch nichts zu ersetzen und muss erhalten bleiben.“

Sein Fraktionskollege Bernd Pauly hält die Begründung des Landkreises – Zitat: ...dass auch eine breite Straße auf einer wenig befahrenen Strecke zur Verkehrssicherheit beiträgt“ für wenig fundiert. „Wenn es sich hier ja offensichtlich um eine wenig befahrene Strecke handelt und es sich darüber hinaus ja offenkundig nicht um eine Unfallhäufungsstelle oder um eine unfallträchtige Strecke handelt, so sollte man doch sehr wohl das Für und Wider abwägen. In diesem Fall ist der massive Eingriff in die Natur unverhältnismäßig“, meint Pauly. Er hofft „auf ein Umdenken der Behörde“.

Fraktionschef Christian Albers freut sich, dass es gegen eine mögliche Abholzung eine überwältigende Ablehnung im Cloppenburger Stadtrat gibt. „Wir sollten alle zusammen unsere Stimme für den Erhalt der alten Eichenallee erheben, notfalls auch per Resolution“, sagt Albers.

Er könne sich im Übrigen auch sehr gut vorstellen, wie die für den Ausbau veranschlagten 1,5 Millionen Euro sinnvoller investiert werden könnten.