Anmeldung beim CAG läuft anders

Cloppenburg Aufgrund der Corona-Krise wird die Anmeldung für den kommenden Jahrgang 5 nicht persönlich möglich sein. Alle Eltern, die ihre Tochter oder ihren Sohn am Clemens-August-Gymnasium anmelden möchten, werden gebeten, das Formular auf der Homepage auszudrucken und auszufüllen. Erläuterungen zu einzelnen Punkten des Formulars stehen ebenfalls auf der Homepage. Alle benötigten Unterlagen, die auf dem Formular aufgelistet sind, müssen zusammen mit dem Formular bis zum 8. Mai entweder per Post an die Schule gesendet werden oder in die vorbereitete Box im Eingang des Hauptgebäudes gelegt werden. Für Rückfragen ist das CAG zwischen 9 und 13 Uhr unter 04471/94810 erreichbar.