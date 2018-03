Cloppenburg Unbekannte Täter haben bereits in der Nacht zu Sonntag, 25. März, den Außenspiegel eines Opel Agila, der an der Oberen Langen Straße in Cloppenburg auf einem Parkplatz vor einem Hotel stand, beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 200 Euro. Hinweise an die Polizei Cloppenburg unter Telefon 0 44 71/1 86 00.

