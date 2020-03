Bbs-Klassenfahrt Aus Risikogebiet: Alle Schüler und Lehrer negativ getestet

Cloppenburg Alle 32 Schüler und Lehrer der BBS Technik, die am Donnerstag von einer Klassenfahrt aus einem Risikogebiet in Italien zurückgekehrt sind, sind negativ auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet das Gesundheitsamt des Landkreises Cloppenburg am Samstag. Am Freitag hatte zunächst noch ein Testergebnis ausgestanden. Die vom Gesundheitsamt angeordnete häusliche Quarantäne bleibt vorerst bestehen.

Die zwei positiv getesteten Personen aus der Gemeinde Emstek bleiben derweil in häuslicher Quarantäne. Durch ihr vorbildliches Verhalten nach ihrer Rückkehr aus einem Skiurlaub konnte eine Weiterverbreitung im Landkreis durch sie ausgeschlossen werden.

Weitere bestätigte Fälle gibt es derzeit nicht im Gebiet des Landkreises Cloppenburg. Damit es so bleibt, und die weitere Verbreitung des Coronavirus erheblich verlangsamt wird, bittet der Landkreis alle Bürgerinnen und Bürger um eine sorgfältige Einhaltung der Hygieneempfehlungen und für Verständnis für die durch Schulschließungen und weitere Maßnahmen entstehenden Einschnitte in das persönliche Leben.

Informationen zum Coronavirus und empfohlene Sicherheitsmaßnahmen findet man auf der Homepage des Landkreises Cloppenburg unter www.lkclp.de oder auf der Homepage des Robert Koch-Instituts unter www.rki.de.