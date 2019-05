Cloppenburg Marc Horter aus Cloppenburg konnte sein Glück kaum fassen: Mit nur einem Kronkorken wurde er zum stolzen Besitzer eines der Traumautos der laufenden Veltins Kronkorkenaktion. „Als ich die Nachricht auf meinem Anrufbeantworter abhörte, dass man eine freudige Botschaft für mich hätte, habe ich gedacht, es handle sich um Werbung“, erinnert sich der 56-Jährige.

Sein registrierter Glückskronkorken wurde zu seinem Glückslos für ein Mercedes-Benz C180 Cabrio. „Ich saß fassungslos mit dem Hörer auf dem Sofa, während meine Frau neben mir lauthals jubelte.“ Sichtlich nervös waren die beiden aus Cloppenburg zur Gewinnübergabe ins sauerländische Arnsberg gekommen. „Mein größter Gewinn bisher war meine Frau vor 30 Jahren. Über das Cabrio freue ich mich aber fast genauso sehr“, so Marc Horter begeistert.

Noch bis zum Herbst läuft die deutschlandweite Veltins Kronkorken-Aktion. Neben mehr als 7 Mio. Euro Sofortgewinnen verlost die Brauerei C. & A. Veltins zusätzlich wöchentlich jeweils eines von 25 Autos der Marke Mercedes-Benz. Die ersten fünf Sportwagen sind nun bereits auf der Straße unterwegs. Es bleibt daher spannend für die Veltins-Markenfreunde, denn bereits mit der ersten Code-Eingabe nimmt man an den wöchentlichen Auslosungen teil. „Wir freuen uns, mit Marc Horter einen so glücklichen Gewinner des Mercedes-Benz Cabrio gefunden zu haben“, sagt Herbert Sollich, Marketingdirektor der Brauerei C. & A. Veltins.