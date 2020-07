Beiräte Und Kab In Cloppenburg: Senioren fordern Verbesserungen bei Rufbus

Cloppenburg Ein gemeinsamer Brief des Seniorenbeirates, des Behindertenbeirates und der KAB (Katholische Arbeitnehmer-Bewegung) Cloppenburg an den Landkreis über Verbesserungsvorschläge des Rufbussystems ist ein konkretes Ergebnis der ersten Zusammenkunft der drei Einrichtungen in der Stadt Cloppenburg. Die Vorstände aller drei Gruppierungen lobten die Einrichtung des Rufbussystems.

Alle haben bereits Erfahrungen mit dem Transport gesammelt und stellten, insbesondere für die Zielgruppen, die diese Einrichtungen vertreten, noch Verbesserungsmöglichkeiten fest. Die Bedienerfreundlichkeit der Homepage zur Buchung eines Busses könnte besser sein, hieß es aus der Runde, die Auflistung z. B. der Haltestellen sei unübersichtlich. Auch fehlten Haltestellen an neuralgischen Punkten, wie z. B. dem Haus der Senioren oder am Krankenhaus.

Die Vorstände bedauerten auch den fehlenden Busverkehr an Sonntagen. „Dieses Forum ist eine Möglichkeit, Kräfte zu bündeln für gemeinsame Forderungen gegenüber Stadt und Landkreis“, sagten alle drei Vorstände. Gegenseitige Besuche der Vereine stehen weiter auf der Agenda, „damit wir voneinander wissen und lernen“, sagte Margret Abu-Ghazaleh, als Vertreterin der KAB. Außerdem soll ein gemeinsamer Auftritt auf dem nächsten Heldensamstag die Zusammenarbeit nach außen deutlich machen.