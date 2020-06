Beratungen: Tourist-Info öffnet heute in neuen Räumen

Cloppenburg Die Tür geht wieder auf – aber jetzt in der Bürgermeister-Winkler-Straße 19 bis 21. Der Zweckverband Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre wie auch die Tourist Information Cloppenburg hatten zuvor ihre Büros an der Eschstraße 29 und dann während der Corona-Maßnahmen geschlossen. Ab diesem Montag, 15. Juni, ist die Tourist-Information montags bis freitags von 9 bis 12.30 Uhr sowie montags bis donnerstags von 13.30 bis 16 Uhr in den neuen Räumen (ehemals Kinderarztpraxis Poggemann) wieder geöffnet.

Wer also Radkarten oder Tourenbücher kaufen will, Infomaterial zum Freizeitangebot im Erholungsgebiet sucht, ein Hotelzimmer buchen will oder eine Beratung dazu benötigt, welche Sehenswürdigkeiten sich gut mit dem Besuch zum Beispiel der Talsperre verbinden lassen, der kommt jetzt wieder vorbei. Das Team der Tourist-Info, das während der Corona-Schließung nur telefonisch oder per E-Mail zu erreichen war, steht jetzt nach Terminvereinbarung auch wieder für eine persönliche Beratung zur Verfügung.

Informationen zum Erholungsgebiet Thülsfelder Talsperre sind jederzeit zu finden unter www.thuelsfelder-Talsperre.de oder unter Telefon 0 44 71/ 15-256.

