Besuch in Ausstellung „4 Wände“

Cloppenburg In die Sonderausstellung „4 Wände“ führt der Sonntagsspaziergang des Museumsdorfs Cloppenburg am 18. August. Die Teilnehmer treffen sich mit dem Leiter der bauhistorischen Abteilung, Dr. Michael Schimek, um 14.30 Uhr an der Museumskasse. Für Kinder gibt es ein Suchspiel.

15 Millionen Einfamilienhäuser (EFH) stehen zwischen Alpenrand und Waterkant. Tendenz steigend. Etwas mehr als ein Viertel der Deutschen wohnt in einem, drei Viertel träumen vom eigenen Haus im Grünen. Doch was macht das EFH so attraktiv, dass Familien sich für seinen Bau oder Kauf auf Jahrzehnte verschulden? Und welche gesellschaftlichen Folgen zieht es nach sich? Allein schon wegen des hohen Ressourcenverbrauchs?

Die im Museumsdorf Cloppenburg gezeigte Sonderausstellung „4 Wände. Von Familien, ihren Häusern und den Dingen drumherum“ geht dem paradoxen Phänomen Eigenheim auf außergewöhnliche Weise nach. Denn sie führt durch eine echte Wohnsiedlung. Und endet in einem 1951 gebauten Siedlerhaus, dem Haus Elfert, dem Haus im Übergang, dessen letzte Bewohner vor einigen Jahren gestorben sind und dessen Zukunft ungewiss ist.

• Die Museumspädagogik lädt Kinder und deren Eltern ein, in der Ausstellung „4 Wände“ gemeinsam zu spielen. Die Spiele wurden extra für die Ausstellung zu verschiedenen Themen erstellt und sind bekannten Gesellschaftsspielen nachempfunden. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Museumskasse.