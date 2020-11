Betreuung: „Richtfest“ an der Kindertagesstätte Eisenhutstraße

Cloppenburg Die Bauarbeiten an der Kindertagesstätte Eisenhutstraße in Cloppenburg schreiten voran. Mit der Fertigstellung des Rohbaus und des Dachstuhls hätte in dieser Woche eigentlich das Richtfest stattfinden sollen. Doch wegen der aktuellen Corona-Situation wird auf die Feierlichkeit verzichtet, teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit.

„Wir hätten gerne mit den beteiligten Firmen, den Architekten und Planern sowie den Nachbarn den Fortschritt der Einrichtung mit dem Richtfest gefeiert, aber das ist aktuell nicht möglich. Deswegen bedanken wir uns auf diesem Wege bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit. Wir hoffen darauf, dass wir im nächsten Sommer die Eröffnung der Kita gemeinsam mit allen Gewerken und den Nachbarn feiern können“, äußerte sich Fachbereichsleiter Egon Meyer-Pölking zuversichtlich.

In der neunten städtischen Betreuungseinrichtung wird zukünftig Platz für drei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Plätzen und zwei Krippengruppen mit jeweils 15 Plätzen sein. Die Betreuungszeiten der jeweiligen Gruppen werden nach dem bestehenden Bedarf zum Eröffnungszeitpunkt 2021 festgelegt. Das Investitionsvolumen für die Kindertagesstätte in massiver Bauweise liegt bei rund 3,3 Millionen Euro.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Corona-Update für den Nordwesten Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Alle wichtigen Infos für Ihren Landkreis täglich per E-Mail