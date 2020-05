Betrunken im Auto eingeschlafen

Cloppenburg Am Donnerstag gegen 1.20 Uhr entdeckte Passanten einen auf einem Parkplatz am Rathaus in Cloppenburg stehenden Wagen mit laufendem Motor. Hinter dem Steuer war ein 23-jähriger strak alkoholisierter Mann eingeschlafen. Ein vor Ort von der Polizei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von 2,35 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

