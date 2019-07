Cloppenburg Eine Tür ist bei einem Einbruchsversuch in das Museumsdorf Cloppenburg beschädigt worden. Zwischen Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, versuchten unbekannte Täter laut Polizeiangaben die Scheuneneingangstür zum Museumsdorf an der Bether Straße aufzuhebeln. Zu einem Eindringen kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter Telefon 04471/18600.