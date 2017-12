Cloppenburg In Teilen der Landkreise Cloppenburg und Vechta sowie des Hümmlings war Mitte der 1960er Jahre ein besonderer Brauch zum Jahreswechsel noch vielerorts bekannt, wenn auch nicht mehr allgemein üblich: Das Ausbringen der „Tunschere“ und der „Wäperraut“. So erhielten zum Jahreswechsel 1963/64 von 58 in Hemmelte ansässigen Familien noch 24 eine Tunschere geschenkt. Mancherorts wird der Brauch auch heute noch geübt, doch ist er inzwischen in den meisten Gegenden weitgehend ausgestorben.

Am Silvesterabend wurde je nach Ort eine „Tunschere“ oder eine „Wäperraut“ als Geschenk in einen befreundeten Haushalt getragen. Aber das sollte heimlich geschehen. Gelang dem ungebeten Gast sein Unterfangen, machte er sich mit dem Ausruf „Wäp! Wäp!“ oder „Tun! Tun!“ bemerkbar und nahm Reißaus. Ließ sich der Überbringer der Gabe nicht erwischen, gereichte ihm das zur Ehre. Anliegen des beschenkten Haushaltes war es aber, den Schenker zu ertappen, einzufangen und anschließend als „Strafe“reichlich mit Tee und Neujahrskuchen, wie es aus Friesoythe überliefert ist – zu bewirten. Daher legten sich so manche Hausbewohner auf die Lauer. Manche Tunscheren wurden auch geworfen, um schneller entwischen zu können.

Tunscheren sind kunstvoll verzierte Gebilde aus Weidenruten. Diese wurden geschält und getrocknet, um dann so abgeschabt zu werden, dass lockenartige Fäden als Verzierung entstanden. Die gebogenen Weidenruten wurden mit ihren Enden auf ein als Fuß dienendes, bunt bemaltes Holzbrett gesteckt. Äpfel, Kuchen, Bilder, bunte Bänder, buntes Papier und in Schönschrift verfasste Neujahrswünsche sorgten für zusätzlichen Aufputz. Später kamen Christbaumschmuck und Süßigkeiten hinzu, und häufig wurde auch eine Kerze in das Arrangement integriert.

Ursprünglich wohl einfacher gehalten war die Wäperraut: In der Gegend von Lindern und Löningen wurden Äpfel auf eine entrindete Weidenrute gesteckt, diese wurde dann zu einem Reifen gebogen, der auf einen grünen Zweig von Tanne, Fichte oder Wacholder gebunden wurde.

Viele dieser bis zu 60 Zentimeter hohen Kunstwerke wurden selbst gefertigt – es gab aber auch professionelle Hersteller, handwerklich besonders geschickte Menschen, wie Holzschuhmacher oder Stellmacher.

Manche Männer brachten ihren Favoritinnen Tunscheren – manche Frauen sollen sie an Silvester geradezu gesammelt haben als Gradmesser ihrer Beliebtheit. Durch das gegenseitige Beschenken verpflichtete man sich einander, bekräftigte und befestigte so Verwandtschaft, Nachbarschaften, Freundschaften und Bekanntschaften. Der Brauch schuf Gemeinschaft in einer Zeit, in der das Gegenseitig-aufeinander-angewiesen-sein von nah beieinander lebenden Menschen stärker ausgeprägt war als heute.