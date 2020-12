Bücherei hält Service aufrecht

Cloppenburg Aufgrund der aktuellen niedersächsischen Corona-Verordnung ist die Katholische Öffentliche Bücherei St. Andreas auch im Dezember geschlossen. Die Leihfristen der entliehenen Medien werden bis zum 29. Januar 2021 verlängert. In diesem Zeitraum fallen also keine Mahngebühren an.

Der Abhol- und Rückgabeservice bleibt bis einschließlich 18. Dezember – es folgen zweiwöchige Weihnachtsferien – bestehen. Die Medien können über den Online-Katalog auf der Homepage (www.buecherei-cloppenburg.de) angesehen und telefonisch oder per E-Mail bestellt werden. An individuell vereinbarten Terminen (Montag bis Freitag, jeweils 11 bis 18 Uhr) können diese abgeholt oder zurückgebracht werden. Die ebook-Ausleihe über das Onleiheportal www.lies-e.de kann ebenfalls genutzt werden. Bei Fragen steht das Büchereiteam – Telefon 04471/ 7014990 oder per E-Mail unter info@buecherei-cloppenburg.de – zur Verfügung.

