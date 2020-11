BVC-Crew tagt Ende des Monats

Cloppenburg Die Corona-Pandemie hat auch die Arbeit des Insolvenzverwalters vom BV Cloppenburg, Christian Hanken, und seinem Team ein wenig ausgebremst. „Eigentlich wollten wir für den 29. November eine Mitgliederversammlung einberufen. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Lage ist es natürlich nicht möglich, sich mit 150 Leuten im Stadion zu treffen. Deshalb wird diese Versammlung dann virtuell gemacht“, berichtete Hanken im Gespräch mit unserer Redaktion.

Die Versammlung sei für den Verein enorm wichtig. „Schließlich muss es unser nächstes Ziel sein, einen Vorstand zu bilden“, sagte Hanken. Gibt es keinen neuen Vorstand, wäre auch der Insolvenzplan hinfällig. Alles steht und fällt also mit der Bildung eines neuen Vorstandes. Parallel dazu ist der Insolvenzplan in Bearbeitung, so Hanken weiter.

Bezüglich eines möglichen Vorstandes hat Hanken schon jetzt viele Gespräche geführt. „Es gibt auch Absichtserklärungen. Und nun kriegen die rund 300 Mitglieder des Vereins in den nächsten Tagen Post mit der Einladung zur Versammlung“, teilte Hanken mit. Die nächste Gläubigerversammlung ist für Mitte Dezember terminiert. Getagt wird im Amtsgericht Cloppenburg.

