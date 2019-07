Cloppenburg Die Sitzgelegenheiten reichten kaum aus, und die Schattenplätze schon mal gar nicht – so viele Gäste waren der Einladung zum Fest des 25-jährigen Bestehens des Caritas-Wohnheims in Cloppenburg gefolgt. Bewohnerinnen und Bewohner und Mitarbeitende hatten sich mächtig ins Zeug gelegt, um das Jubiläum würdig zu begehen.

So begrüßte Karin Frerichs, Einrichtungsleiterin, mit einem großen Dank alle Mitwirkenden, die zum Gelingen des Festes beigetragen hatten, darunter auch besonders das Caritas Orchester. „Es war wunderbar in den Jahren mit euch zu leben, zu lachen und zu streiten“, sagte sie. „Unser Ziel ist es, mit euch gemeinsam ein Zuhause zu schaffen.“

45 Bewohnerinnen und Bewohner haben zurzeit im Caritas Wohnheim an der Margaretenstraße ein Zuhause gefunden, für 16 von ihnen ist das Wohnheim seit der Gründung deren Heimat. Diese wurden von der Bewohnervertretung besonders herzlich begrüßt.

Die Altersspanne reicht von 33 bis weit übers Rentenalter hinaus. Die Erwerbstätigen arbeiten in den Caritas Werkstätten, kommen abends nach Hause, wo dann gemeinsam gegessen wird. „Wie halt in jedem Haushalt auch“, sagte Hausleitung Silke Diettrich, die als Überraschung ein großes Bild mit allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Bewohnervertretung als Erinnerung an dieses Jubiläum überreichte.

Kostenträger des ersten Wohnheims in Cloppenburg der Caritas Altenoythe ist das Niedersächsische Landesamt für soziale Aufgaben.