Cloppenburg Bei der Stadt Cloppenburg wurde ein unkastrierter Chihuahua Langhaar-Rüde mit blauem Halsband als Fundhund gemeldet. Der Hund wurde am Montag am Lankumer Ring in Cloppenburg (beim OBI-Markt) gefunden und befindet sich jetzt im Tierheim Sedelsberg. Der Halter bzw. wer nähere Informationen zum Halter machen kann, meldet sich bitte bei der Stadt Cloppenburg, Telefon 04471/185135 oder im Tierheim Telefon 04492/443.