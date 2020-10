Corona: Erneute Testungen im St.-Pius-Stift

Cloppenburg Von einer Beruhigung der Corona-Situation im Altenheim St.- Pius-Stift berichtete Stiftungsvorstand Matthias Hermeling am Freitag. In den vom Coronavirus betroffenen Bereichen – Erweiterung, Servicehaus, Stammhaus, Phase F in Cloppenburg und Emstek – sei die Lage mittlerweile entspannter. Die ersten positiv getesteten Mitarbeiter seien aus der Quarantäne entlassen und zurück im Dienst. In der nächsten Woche kämen weitere Mitarbeiterinnen zurück. „Diese Situation sorgt für eine Entlastung innerhalb unserer Belegschaft, da die Arbeitssituation doch deutlich angespannt gewesen ist“, so Hermeling.

Das Gesundheitsamt habe angeboten, in der nächsten Woche eine zweite Reihentestung in den betroffenen Einrichtungen durchzuführen. „Wir sind aktuell in den Vorbereitungen der Testung, wir gehen von circa 700 Testungen bei unseren Bewohnern und Mitarbeitern aus“, so Hermeling. Getestet würden die letzten „negativen“ Testergebnisse. Geplant sind die Abstriche am Dienstag bei den Bewohnern, am Mittwoch bei der Belegschaft.