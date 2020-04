Corona-Virus: Zahl der Infizierten bleibt konstant

Cloppenburg Keine großen Veränderungen: Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis diesen Samstag, 18. April, 13.30 Uhr bei 94 Personen geblieben. Gleichzeitig gilt eine weitere Person als genesen. Somit sinkt die Anzahl der aktuell nachweislich am Coronavirus erkrankten Personen auf 36. Die Zahl der mit dem Coronavirus Infizierten in stationärer Behandlung ist um eine Person auf sechs gesunken. Dies teilte der Landkreis am Samstagmittag mit.

Der Corona-Hotspot im Landkreis Cloppenburg bleibt die Gemeinde Saterland mit aktuell 17 infizierten Personen. Ebenfalls befinden sich in der Gemeinde im Nordkreis auch die meisten Menschen in Quarantäne, nämlich 38.

Mit Stand von Samstag gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 296 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind vier mehr im Vergleich zum Vortag. Sechs Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, eine von ihnen intensivstationär. 225 Personen sind bereits wieder genesen.

Aktuell befinden sich noch 62 Infizierte sowie weitere 206 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 268 Personen insgesamt und damit 162 weniger als am Vortag. 1.213 Personen insgesamt haben die Quarantäne verlassen. Das teilte die Kreisverwaltung am Samstag mit

Anmerkung: in Vechta, Lohne und Steinfeld wurde die Zahl jeweils um einen bestätigten Covid-19 Fall nach unten korrigiert. Hier kam es leider zu einem Übermittlungsfehler. „Wir bitten dies zu entschuldigen“, teilte die Kreisverwaltung aus Vechta mit.