Coronavirus: Grüne fordern Tests für Altenheime und Kliniken

Cloppenburg Konsequente Corona-Tests für Risikopatienten und Beschäftigte in Pflege, Kliniken und Arztpraxen fordert der Kreisvorstand der Cloppenburger Grünen. Dieser habe sich mit den Corona-Infektionen in Pflegeheimen und Kliniken befasst, heißt es in der Pressemitteilung der Partei. Angesichts der dort gehäuft aufgetretenen Covid-19-Ausbrüche fordert Vorstandsmitglied Anne Rameil das konsequente Testen. Dies gelte unabhängig von der Schwere der Erkrankungssymptome, so empfehle es das Robert-Koch-Institut.

Schaut man sich die aktuellen Testzahlen (insgesamt 286) auf das Corona-Virus im Kreis Cloppenburg an, könne man daraus nur schließen, dass die aktuellen Testkriterien kaum umgesetzt würden. Um Risikopatienten und Bewohner von Pflegeheimen und Kliniken effektiv zu schützen, müssten aber neben einer konsequenten Basis-Hygiene bei ersten Anzeichen von Erkrankungen diese Personen getestet werden und Mitarbeitende bis zum Erhalt des Testergebnisses in häusliche Isolation geschickt werden. Sonst würden Ausbrüche viel zu spät erkannt, heißt es vom Grünen-Kreisvorstand. Zudem sei die ausreichende Bevorratung mit persönlicher Schutzausrüstung für Ärzte und Pflegende unverzichtbar. Hier gebe es im Kreis erhebliche Beschaffungsprobleme.

Weiterhin sei die Kommunikation zwischen Landkreis und Pflegeeinrichtungen verbesserungswürdig. So gebe es kein Konzept für kurzfristig erforderliche Kurzzeitpflegeplätze im Landkreis, sei es, weil pflegende Angehörige ausfielen oder Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt erforderlich sei. Durch den Aufnahmestopp der Pflegeheime sei das Problem aktuell verschärft.