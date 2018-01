Cloppenburg Ein technischer Defekt in einem Heizlüfter hat den Wohnungsbrand im Dorfkrug des Museumsdorfs Cloppenburg in der Nacht von vergangenem Dienstag auf Mittwoch ausgelöst. Zu diesem Ergebnis seien jetzt die Brandursachenermittler der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta und ein Brandursachen-Sachverständiger gekommen, teilte die Polizei am Montag mit.

Carsten Mensing https://www.nwzonline.de/autor/carsten-mensing Cloppenburg

Redaktion Münsterland Tel: 04471 9988 2801 Lesen Sie mehr von mir