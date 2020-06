Digitales: Mal eben kurz der Stadt helfen

Und so funktioniert die Kümmer-App

Nicht „kinderleicht“, sondern „erwachsenenleicht“ sei die App zu bedienen, scherzt Bürgermeister Wiese mit Blick auf den digitalen Vorsprung der jüngeren Generationen. Außerdem sei die App kostenlos und in allen gängigen Stores unter „Kümmer-App Cloppenburg“ zu finden. In der App gelte es dann, seine Daten (Name, Adresse, E-Mail-Adresse) einzugeben. Dies sei nur einmal nötig, anschließend seien die Daten, mit denen verantwortungsvoll umgegangen werde, gespeichert. Nun kann eine Kategorie, zu der der Hinweis passt, ausgewählt werden. Dann gibt es die Möglichkeit, einen erklärenden Text zu schreiben und ein bis drei Fotos anzuhängen. Zudem kann der Nutzer, wenn er gerade am Ort des Problems ist, die genauen GPS-Positionsdaten hinzufügen.