DRK Bereitschaft: Menschen spenden aktuell weniger Blut

Cloppenburg Die DRK-Bereitschaft Cloppenburg lädt für Sonntag, 18. Oktober, zur Blutspende ein. Möglich ist die Spende zwischen 11 und 15 Uhr in der Münsterlandhalle an der Eschstraße. Ein Mund-Nasen-Schutz ist Pflicht beim Termin.

Alle Freiwilligen werden für ihren Aufwand mit einem kleinen Dankeschön beschenkt. „Ziel ist es, wieder mehr junge Frauen und Männer zu diesem selbstlosen Dienst an der Gesellschaft zu motivieren. Auch in Zeiten von Corona ist es wichtig, dass Krankenhäuser genügend Blut konserviert haben. Zurzeit sehen wir einen Rückgang in der Spendefreudigkeit, was einen Mangel an bestimmten Blutgruppen in unseren Lagern zur Folge hat“, so der Gebietsreferent des Blutspendedienstes NSTOB Henrik Busch.

Für eine Stärkung nach der Spende sorgt der Cateringservice „Beef Chief“. Ein Eiswagen präsentiert zusätzlich künstlerische Eisskulpturen.