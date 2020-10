Ehrenamt: Cloppenburger suchen tote Wildschweine

Cloppenburg Zur Verhinderung der Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sind nun auch drei Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW) aus Cloppenburg im Einsatz. Lukas Spils, Steffen Ahlers und Florian Hirsch brachen am Montag zu einem mindestens acht Tage dauernden Einsatz in den Landkreis Oder-Spree auf. Das teilte André Baumhardt, Pressesprecher der Ehrenamtlichen, am Montag mit. Eine Einsatzverlängerung werde aktuell nicht ausgeschlossen, so Baumhardt weiter.

Vor Ort sollen die THWler mit einer Drohne die Wälder in den vorgegebenen Bereichen abfliegen, um Wildschwein-Fallwild zu erspähen. Es ist der erste Einsatz für den neu in Cloppenburg stationierten Trupp Unbemannte Luftfahrt. Mitte September wurde der erste Fall von ASP in Deutschland verzeichnet. Das THW hatte bereits vor dem Ausbruch des Infektionsgeschehens in Deutschland mitgeholfen, Schutzzäune zu errichten.