Einsatz: „BV Cebras“ sammeln Spenden für Krebskranke

Cloppenburg Erich Kästner (1899 - 1974) sagte einmal: „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ An diesem Spruch des Schriftstellers ist etwas Wahres dran. Und wäre Kästner noch am Leben, hätte er wohl seine Freude am Engagement der „BV Cebras“ gehabt.

Spenden gesammelt

Deren Mitglieder des offiziellen Fanclubs vom BV Cloppenburg haben nun Spenden für das Projekt „Flugkraft“ gesammelt. Flugkraft bietet Familien mit krebskranken Kindern oder krebskranken Erwachsenen Unterstützung, die aufgrund Ihrer schwierigen Lage dringend Hilfe benötigen.

Schriftführer

Die Mitglieder des Fanclubs spendeten auch, in Erinnerung an ihren am 9. Februar 2021 an den Folgen seiner Leukämie-Erkrankung verstorbenen Schriftführer Lars Focke. Focke hatte den Posten seit Sommer 2019 bekleidet. Er hat sich immer eingebracht und fleißig mit angepackt, wenn Hilfe gebraucht wurde“, so die „BV Cebras“. Wie groß die Lücke ist, die Lars in den Reihen der „BV Cebras“ hinterlassen hat und wie sehr er fehlt, haben die vergangenen knapp vier Monate gezeigt, schreiben die „BV Cebras“.

„Wir vermissen Lars. Durch unsere Spende wollen wir zumindest für andere Krebskranke ein kleines bisschen helfen, um diese fürchterliche Krankheit vielleicht irgendwann zu besiegen“, sagt der zweite Vorsitzende Tobias Winkler. Anlässlich seines Geburtstages hatten die Mitglieder im Rahmen einer virtuellen Mitgliederversammlung zum freiwilligen Spendenaufruf für das Projekt „Flugkraft“ in Rhauderfehn aufgerufen. In Anlehnung an das Gründungsjahr des BVC, 1919, spendeten die Mitglieder und jene, dem Verein verbundene Sportfreunde je 19,19 Euro.

Dreistelliger Betrag

Insgesamt kamen dabei 269,19 Euro zusammen, die an Flugkraft überwiesen worden sind. Bereits nach Fockes Tod im Februar war ein dreistelliger Betrag überwiesen worden. „Es ist insgesamt eine tolle Spendensumme zustande gekommen“, sagte Marcel Himmelreich. Er ist Vorsitzender der „BV Cebras“.