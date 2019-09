Cloppenburg /Emstek Das Hausverbot beim Schlachtbetrieb Vion gegen Daniela Reim, Mitarbeiterin der niedersächsischen Beratungsstelle für mobile Beschäftigte in Oldenburg, ist aufgehoben. Das bestätigte Erster Kreisrat Ludger Frische am Dienstagabend in der Sitzung des Sozialausschusses im Kreishaus.

Das Thema war auf Antrag der Gruppe Grüne/UWG auf die Tagesordnung gekommen. Laut Frische habe das Gespräch zwischen Vion, Daniela Reim und dem Landkreis bereits am 17. Juli in der Verwaltung des Schlachtbetriebs in Westeremstek stattgefunden. Themen seien die zukünftige Zusammenarbeit zwischen Vion und der mobilen Beratungsstelle gewesen. Außerdem habe man die Gründe für das Hausverbot thematisiert – die laut Vion in unangemeldeten und nicht abgesprochenen Aktionen auf dem Gelände des Schlachthofes begründet waren.

Wie berichtet, war Reim am 27. Dezember 2018 des Betriebsgeländes verwiesen und anschließend von Vion angezeigt worden. Sie hatte nach Bekanntwerden der zahlreichen Tuberkulose-Fälle im vergangenen Jahr bei rumänischen Werkvertragsarbeitern im Landkreis Cloppenburg vor dem Schlachthof Flugblätter verteilt. „Die Anzeige betrachte ich als skandalös und lächerlich“, sagte Reim damals. Die Flugblätter, die sie auf dem Parkplatz verteilt habe, sollten über den Schutz vor der Lungenkrankheit aufklären.

Es habe ein konstruktives Gespräch zwischen allen Beteiligten gegeben, sagte Frische. Im Interesse der Werkvertragsarbeitnehmer erfolgt zukünftig eine Beratung in Absprache mit der Geschäftsleitung der Firma Vion auf dem Werksgelände. Das Hausverbot gegen Reim sei unter dieser Bedingung aufgehoben worden, so Frische.