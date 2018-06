Cloppenburg 1500 Euro für das Cloppenburger Hospiz Wanderlicht und 1500 Euro für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke: Dies ist der Erlös aus dem Verkauf von 15 Aquarellen und Zeichnungen von Paula kl. Kalvelage. Diese wurden im Zeitraum vom 8. März bis zum 1. Juni im Cloppenburger Rathaus ausgestellt.

Interessierte Besucher hatten die Möglichkeit, die Kunstwerke zu kaufen. Bereits bei der Eröffnung hatte Maria Kokenge, die gemeinsam mit ihrer Schwester den Nachlass ihrer Tante verwaltet, angekündigt, die Erlöse aus dem Verkauf vollumfänglich zu spenden.

Nach dem Ausstellungszeitraum fanden 15 Werke einen neuen Besitzer, insgesamt 3000 Euro kamen auf diesem Wege zusammen. Über einen Spendenscheck in Höhe von je 1500 Euro konnten sich bei der Übergabe am Mittwochvormittag Heike Büssing (Wanderlicht) und Jutta Hagedorn (Löwenherz) freuen.

„Ich freue mich, dass das Interesse an der Ausstellung so groß war. Zahlreiche interessierte Besucher sowie Weggefährten der Künstlerin haben den Weg zu uns ins Rathaus gefunden“, lobte Bürgermeister Dr. Wolfgang Wiese das Engagement. Dieses Interesse spiegele sich in der hohen Verkaufssumme wieder. „Ich bedanke mich bei Frau Kokenge und ihrer Familie, dass sie mit den Einnahmen soziale Einrichtungen unterstützen“, so Wiese weiter.

Eine Idee, wie die Spenden genutzt werden sollen, haben beide Einrichtungen bereits. Das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz baut aktuell ein Ferienhaus ganz nach den Bedürfnissen der Familien in Bad Zwischenahn. Dort sollen Familien mit unheilbar erkrankten Kindern Urlaub machen können, ohne auf die medizinisch notwendige Versorgung verzichten zu müssen. Im Hospiz Wanderlicht soll das Geld in Pflegehilfsmittel investiert werden, wie beispielsweise Aufstehhilfen.

Bereits zu Lebzeiten hat die Künstlerin den gesamten Erlös aus Verkäufen ihrer Bilder für soziale Projekte gespendet. Dieses Engagement möchten Maria Kokenge und ihre Schwester weiterführen: „Unserer Tante Paula kl. Kalvelage hat sich immer für ihre Mitmenschen eingesetzt. Auch unsere Mutter hat nach ihrem Tod verfügt, dass wir die Bilder verwalten und Einnahmen aus dem Verkauf von Bildern spenden. Es ist uns eine Herzensangelegenheit, auch zukünftig Ausstellungen zu organisieren und mit möglichen Einnahmen soziale Projekte zu unterstützen.“