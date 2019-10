Erneut zahlreiche Spielausfälle

Cloppenburg Auch am vergangenen Wochenende blieben die Fußballer nicht vom Regen und daher von einigen Spielausfällen verschont. So musste in der Landesliga die Partie des BV Essen gegen GW Mühlen wegen der Platzverhältnisse ausfallen.

Auch in der Bezirksliga gab es eine Absage. So musste Spitzenreiter Hansa Friesoythe nicht bei GW Brockdorf antreten, die Partie war rechtzeitig abgesagt worden.

Wie bereits gemeldet, wurden in der Kreisliga Cloppenburg bereits vorzeitig die Partien des SV Emstek gegen BV Bühren, des SV Höltinghausen gegen den SC Sternbusch und des SV Peheim gegen den SV Bösel abgesagt. Hinzu kam nun auch noch das Duell des Neuling VfL Löningen gegen den SV Gehlenberg.

In der 1. Fußball-Kreisklasse fielen aus: SW Lindern – SV Altenoythe II und DJK Elsten –SV Petersdorf.