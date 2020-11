Eschstraße wieder auf Agenda

Cloppenburg Auch die Eschstraße in Cloppenburg soll in Zukunft besser für Fußgänger und Radfahrer zu überqueren sein. In einem Bericht unserer Zeitung hatte zuletzt am 16. Oktober der Anwohner Ulrich Reudink (65) seinen Unmut darüber geäußert, dass es für ihn als Gehbehinderten fast unmöglich sei, die Eschstraße – beispielsweise auf Höhe der Pater-Delp-Straße – zu überqueren. Dieses Anliegen veranlasste Bauamtsleiter Armin Nöh nun dazu, auch im Verkehrs- und Bauausschuss dazu Stellung zu beziehen.

Auch die Verwaltung sieht „Optimierungsbedarf“ an der Eschstraße, dieses Vorhaben sollte 2020 eigentlich weiter vorangetrieben werden. Die Verkehrskommission (Landkreis, Straßenbaubehörde, Straßenmeisterei und Polizei) wolle das Thema beraten. Die Sitzung Anfang des Jahres war corona-bedingt ausgefallen. Nun trifft sich das Gremium wieder im Dezember, dann wird auch die Eschstraße wieder in den Fokus rücken. „Wir haben den Anlieger etwas aus den Augen verloren, das Thema aber nicht“, so Nöh.

Die Ergebnisse der Beratung will Nöh dem Ausschuss dann rechtzeitig vorstellen, um das Projekt noch in den Haushaltsplanberatungen berücksichtigen zu können.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen