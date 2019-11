Cloppenburg Stimmung war Trumpf beim Fischerfest, das die Ortsgruppe Cloppenburg im Fischereiverein Friesoythe für den Bezirk der Friesoyther Wasseracht im Hotel Taphorn feierte. Neben Tanz und Unterhaltung in fröhlicher Runde stand die Ehrung der erfolgreichen Angler im Mittelpunkt der Veranstaltung.

Obmann Ludger Wagner begrüßte unter den Gästen auch den Vorsitzenden des Fischereivereins Friesoythe, Martin Horstmann, dessen Stellvertreter Alwin Witte, Ehrenvorstandsmitglied Alfred von Wahden sowie eine Abordnung der Ortsgruppe Friesoythe mit ihrem Obmann Stefan Hericks.

Nach einem gemeinsamen Kohlessen nahm Obmann Wagner die Ehrung der erfolgreichsten Angler der Ortsgruppe vor. Fischerkönig ist Manfred Willimek, der jedoch an der Teilnahme am Fest verhindert war. Zweiter Gesamtsieger ist Ludger Gabriel. Albert Lübbers platzierte sich an dritter Stelle in der Erfolgstabelle. Beide erhielten Erinnerungsplaketten.

Aus einer Tombola konnten viele Festteilnehmer Preise mit nach Hause nehmen. Manfred Eder gewann einen großen Gasgrill als ersten Preis und Wolfgang Popov freute sich über den Gewinn einer Ballonfahrt. Bei einem Schätzen von Fischgewichten waren Erwin Dierks (Aal) und Wolfgang Deters (Forelle) erfolgreich. Wer dann immer noch nichts gewonnen hatte, konnte sein Garantielos, das er beim Eintritt erhalten hatte, gegen einen Aal einlösen.