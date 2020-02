Cloppenburg Der Brand eines Holzschuppens und eines danebenliegenden Hausdachs am Freitagnachmittag an der Pregelstraße in Cloppenburg ist nicht durch vorsätzliche Brandstiftung ausgelöst worden. Das erklärte Polizeisprecherin Nadine Luttmann am Dienstag. Im vergangenen Jahr waren – wie berichtet – des Öfteren Holz- und Lagerschuppen im Stadtgebiet von einem unbekannten Feuerteufel angesteckt worden.