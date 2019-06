Cloppenburg Aus ungeklärter Ursache ist am Mittwoch gegen 4 Uhr eine mobile Toilette auf einer Baustelle an der Sevelter Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr Cloppenburg rückte mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften aus. Außer der Toilette wurden keine weiteren Gegenstände beschädigt.