Cloppenburg Das war ein wichtiger Sieg: Die Fußballer des BV Cloppenburg haben in der laufenden Landesliga-Saison ihre ersten drei Punkte eingefahren. Am Freitagabend bezwangen sie daheim BW Lohne 3:2 (2:1). Die offiziell 307 Zuschauer sahen eine abwechslungsreiche erste Halbzeit. Nach elf Minuten hatte Dio Ypsilos die Cloppenburger in Führung geköpft. Generell hatte Lohnes Abwehr Probleme, wenn der BVC den Ball direkt in die Spitze spielte.

Viele Chancen

Nach 14 Minuten scheiterte Derrick Ampofo an Philip Kreimer (BWL). Doch auch bei den Hausherren lief nicht alles glatt. Lohne kam innerhalb weniger Minuten zu drei guten Gelegenheiten (12., 20., 25.). In der 27. Minute versuchten es die BVCer erneut, den Ball schnell in die Spitze zu bekommen. Diesmal verlängerte Ypsilos auf Boungou. Doch dieser suchte nicht schnurstracks den Weg zum gegnerischen Tor, sondern er vertändelte den Ball an Felix Oevermann. Jener Oevermann, dem nur 120 Sekunden später fast der Ausgleichstreffer für sein Team geglückt wäre. Nach einer Ecke von Aaron Goldmann strich sein Außenrist-Schuss nur knapp über die Latte des Cloppenburger Tores.

Ampofo trifft zum 2:0

Auch in der Schlussphase des ersten Abschnittes ging es drunter und drüber. Zuerst hatte Jan Ostendorf die Riesenchance, für den BVC auf 2:0 zu erhöhen. Aber sein Kopfball klärte Kreimer, jedoch gelang es dem Keeper nicht, den Ball festzuhalten. Es gab Ecke. Janek Jacobs schlug den Ball herein, und Ampofo köpfte zum 2:0 ein (35.). Auf der Gegenseite unterlief Cloppenburgs Innenverteidiger Nico Thoben ein Fehler. Bei einem Klärungsversuch traf er zwar den Ball, aber auch das Bein von Lohnes Kai Westerhoff. Schiedsrichter Marc Lübbers aus Haren an der Ems entschied daraufhin auf Elfmeter für Lohne. Nico Gill nahm sich der Sache an und scheiterte an BVC-Keeper Lukáš Godula Godula. Doch Gill hatte Glück im Unglück.

Der Ball landete erneut vor seinen Füßen, so dass der ehemalige Spieler von Hansa Friesoythe erfolgreich abstaubte (37.). Jetzt schien Lohne am Drücker zu sein. Zumal kurze Zeit später Godula ein Riesenbock unterlief, als er nach einem Rückpass nicht schnell genug schaltete. Der heranrauschende Gino Lago-Bentron spritzte dazwischen, doch sein Schuss ging am leeren Tor vorbei (39.). Fünf Minuten später war Godula wieder auf Betriebstemperatur. Der Tscheche, der immer mehr zu einer Art Lebensversicherung für den BVC wird, entschärfte einen Freistoß von Aaron Goldmann in erstklassiger Manier (44.).

Auch kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit war Godula zweimal erfolgreich zur Stelle (53., 54.), ehe er sich doch geschlagen geben musste. Gill hatte einen Flachschuss auf das BVC-Tor abgefeuert, den Godula zwar mit den Fingerspitzen parierte, aber der lauernde Martin Kaufmann staubte zum 2:2 ab. Es sah so aus, als würden Lohnes Abstauber den BVC nun wegwischen. Doch weit gefehlt. In der 63. Minute boten die Cloppenburger eine gute Offensivaktion. Jan Ostendorf war in den Lohner Strafraum eingedrungen und zu Fall gekommen. Der Schiedsrichter pfiff auch, zückte jedoch den gelben „Karton“ für Ostendorf. Lübbers hatte eine Schwalbe gesehen und entschied auf Freistoß für die Gäste.

Godula auf dem Posten

Im Anschluss untermauerten die Lohner ihre Klasse. Zuerst hämmerte Lennard Prüne den Ball auf das BVC-Tor. Aber Godula parierte mit einem Super-Reflex den Schuss (73.). Es gab Ecke und anschließend einen wunderschönen Seitfallzieher von Sebastian Plog, der nur um Zentimeter am Torwinkel vorbeiflog (74.).

Dann kam die 76. Spielminute und der Auftritt von Ypsilos. Der Stürmer stand auf der halblinken Seite und zog aus rund 20 Metern trocken ab. Der Schuss war nicht hart, aber platziert und schlug in der langen Ecke des Lohner Tores ein. Somit führten wieder die Cloppenburger. Lohne versuchte noch einmal alles. Aber Claude Videgla scheiterte per Kopf an Godula (82.). In der fünften Minute der Nachspielzeit lag der Ball jedoch im BVC-Tor. Aber der Treffer zählte nicht. Referee Lübbers hatte eine Abseitsstellung ausgemacht.

Tore: 1:0 Ypsilos (11.), 2:0 Ampofo (35.), 2:1 Gill (37.), 2:2 Kaufmann (56.), 3:2 Ypsilos (76.).

BVC: Godula - Ostendorf, Thoben, Plaggenborg, Lohe, Westerveld, Krasniqi (80. Abramczyk), Boungou (68. Rahenbrock), Ampofo, Jacobs (86. Muric), Ypsilos.

Schiedsrichter: Marc Lübbers (Haren an der Ems).