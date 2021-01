Fußball: Übung mit Köpfchen und Schmackes

Cloppenburg Die Corona-Pandemie ist auch für König Fußball eine absolute Herausforderung. Vor allem im Amateurbereich. Keiner weiß so recht genau, wann der Ball wieder rollen wird. Dies lässt eine genaue Terminplanung gar nicht zu.

Davon können auch die Macher des Förderkonzeptes für Vereinsjugendtrainer/-innen und Vereinsjugendbetreuer/-innen ein Lied singen. Denn eigentlich hätte die Truppe um Koordinator Joachim Hochartz in diesen Tagen bereits die Termine für dieses Jahr festgezurrt.

• pandemiebedingt

„Pandemiebedingt ist es in diesem Jahr leider etwas anders. Obwohl die Planungen für die Trainingsanregungen bereits in vollem Gange sind, können aufgrund des aktuell verlängerten Lockdowns voraussichtlich erst Ende Januar/Anfang Februar 2021 konkrete Termine für die vorgesehenen Veranstaltungen benannt werden“, heißt es in einer Pressemitteilung des Förderkonzeptes für den Niedersächsischen Fußballverband im Kreis Cloppenburg.

Service Wer zukünftig auch vom neuen Service des Förderkonzeptes vom NFV-Kreis Cloppenburg profitieren möchte, kann dieses dem Koordinator des Förderkonzeptes, Joachim Hochartz mitteilen. Hochartz ist unter dieser E-Mail-Adresse zu erreichen: joachim.hochartz@ewetel.net

Doch deshalb brauchen die Trainer dieser Region nicht im Trüben zu fischen. Schließlich gibt es die „Übung des Monats“. Bereits seit 2018 wird regelmäßig die Übung des Monats auf der Homepage des Förderkonzeptes (www.foerderkonzept-kreis-clp.de) präsentiert. „Diese Übungen stehen dann als PDF-Dateien zum Anschauen beziehungsweise Herunterladen zur Verfügung. Inzwischen kann auf ein umfangreiches Archiv zurückgegriffen werden“, gibt das Förderkonzept in der Mitteilung bekannt.

Alles Wissenswerte über die Januar-Übung

Mit dem Start des Monats Januar gibt es für die Trainergemeinschaft einen zusätzlichen Service. Die Übungen werden den Trainern per E-Mail quasi „frei Haus“ geschickt. „Diejenigen Trainer/-innen, die ihre E-Mail-Adresse bei mir bereits hinterlegt haben, erhalten die Übung 01/2021 in den nächsten Tagen unmittelbar übersandt“, so Hochartz.

Die Übung des Monats Januar beschäftigt sich mit dem Thema: „Sprint und Angriffskopfball.“ Die Übung ist vom Referenten Andreas Taske (SV Hemmelte) verfasst worden.