Corona: Landkreis: Bislang kein Corona-Toter

Cloppenburg /Garrel Im Kreis Cloppenburg gibt es keine Menschen, die an Covid-19 gestorben sind. Auf Nachfrage trat die Kreisverwaltung am Mittwoch Gerüchten entgegen, die sich in den vergangenen Tagen vor allem über soziale Netzwerke verbreitet hatten. Konkret ging es um einen Garreler (82), der in der 15. Kalenderwoche verstorben war: „Bereits in der vergangenen Woche ist bei einer verstorbenen männlichen Person eine Corona-Infektion zwar bestätigt worden, aber Covid-19 war nicht Ursache des Todes“, sagte Kreissprecher Frank Beumker. Generell gelte, dass ein Mensch, der an einer aktuellen Erkrankung verstorben und parallel auch mit dem Corona-Virus infiziert gewesen sei, nicht zwingend an Covid-19 gestorben ist.

Auch die Kritik, dass im Kreis Cloppenburg viel zu wenig getestet werde – bis Mittwoch, 13 Uhr, waren 290 Menschen seit Ausbruch der Krankheit im Corona-Testcenter getestet worden – konterte Beumker.

Die Entscheidung, wer auf SARS-CoV-2 getestet wird, treffe der Hausarzt auf Basis der Richtlinien des Robert-Koch-Instituts. Beumker: „Danach sollte eine Testung nur bei Vorliegen von Krankheitssymptomen erfolgen. Eine Testung ohne Symptome macht keinen Sinn.“